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Матвиенко считает, что футбольную политику в РФ "надо в корне менять"

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко Екатерина Штукина/POOL/ТАСС
Описание
Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

Матвиенко считает, что футбольную политику в РФ "надо в корне менять".

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