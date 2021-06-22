Работодателей Приморья поддержат субсидией при трудоустройстве безработных и выпускников

ВЛАДИВОСТОК, 22 июня. /ТАСС/. Работодатели Приморского края смогут получить субсидию на трудоустройство безработных, зарегистрированных в центре занятости, или выпускников высших и средних учебных заведений. Ее размер составит около 50 тыс. руб. на одно рабочее место. Об этом сообщает во вторник пресс-служба правительства Приморского края.

"Дополнительную поддержку государства получат работодатели, взявшие на постоянную работу безработного, зарегистрированного в центре занятости на 1 января 2021 года. Также за оформлением субсидии могут обратиться работодатели, принявшие в штат граждан, окончивших высшие или средние учебные заведения в 2020 году. Размер субсидии на рабочее место составляет около 50 тыс. рублей", - пояснили в пресс-службе.

Средства на выплату выделят в рамках программы "Содействие занятости населения Приморского края". Их можно направить на организацию рабочего места, компенсацию затрат на наставничество или другие нужды предприятия. Выплата субсидии делится на несколько этапов. Первую субсидию в размере МРОТ работодатель получит после первого месяца, вторую - через три месяца, третью - еще через три.

"Сотрудники Приморского центра занятости проведут подбор подходящих кандидатов. После заключения трудового договора с гражданином для получения субсидии работодателю необходимо подать заявление в ФСС через государственную информационную систему "Соцстрах", - добавили в пресс-службе.