Отказавшихся вакцинироваться соцработники в Кузбассе отстранили от выполнения обязанностей

КЕМЕРОВО, 22 июня. /ТАСС/. Социальных работников в Кузбассе, которые отказались от добровольной вакцинации от коронавируса, отстранили от работы. При этом порядка 96% сотрудников соцучреждений уже привито, сообщила на брифинге во вторник министр социальной защиты населения региона Елена Воронина.

"Человек непривитый не может оказывать безопасные услуги пожилому гражданину. Из того персонала, кто предоставляет [социальные] услуги гражданам, у нас 12 человек категорически отказались прививаться, на сегодняшний день они отстранены от работы, из них четыре человека написали заявление [об увольнении], а восемь человек пересматривают свое решение. Персонал, который работает в домах-интернатах и предоставляет им услуги, 96% [такого] персонала вакцинированы уже", - сказала Воронина.

Она также отметила, что активно ведется вакцинация граждан из группы риска. Привито свыше 95% постояльцев домов престарелых и инвалидов за исключением тех, кто имеет медицинские противопоказания. Кроме того, соцработники также осуществляют уход за более чем 38,8 тыс. человек на дому. Среди них привиты порядка 44%.

По ее словам, такие строгие требования предъявляют в связи с тем, что обеспечить безопасность без вакцинации невозможно.

По данным Минздрава Кузбасса, на сегодня в регионе привились от коронавируса уже свыше 330,2 тыс. человек, в том числе порядка 257 тыс. поставили по два компонента вакцины и завершили вакцинацию.

По данным регионального оперативного штаба на 22 июня, в Кузбассе выявили 38,8 тыс. случаев заражения коронавирусом, 37,1 тыс. из зараженных выздоровели, умерли 782 человека, остальные находятся под наблюдением медиков.