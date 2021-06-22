Президент Германии возложил венки на советском мемориале в Берлине

БЕРЛИН, 22 июня. /ТАСС/. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во вторник принял участие в памятной церемонии, посвященной 80-летию нападения гитлеровской Германии на СССР. Глава государства возложил венок возле статуи "Родина-мать" на территории одного из трех крупных берлинских воинских мемориалов - в районе Панков.

Штайнмайер также осмотрел несколько бронзовых табличек с именами погибших красноармейцев, передает корреспондент ТАСС.

Мемориальный комплекс в районе Панков был возведен в 1949 году. В центре мемориала находится обелиск высотой 33,5 метра. Согласно первоначальному проекту вокруг него было установлено 100 бронзовых плит с именами павших и 8 полей захоронений. Всего там покоится прах более чем 13 тыс. человек. В первую очередь это военнослужащие Красной Армии, погибшие во время Берлинской операции 1945 года, и узники концлагеря "Шталаг ХI/А" под Магдебургом.

Комплекс относится к шести советским военно-мемориальным объектам на территории Германии, которые находятся в Списке памятников национального и международного значения и содержатся за счет средств из немецкого бюджета. Именно это памятное место было закрыто на ремонт с 2010 по 2013 год, на его реставрацию из германской казны было направлено €10 млн.

Штайнмайер ранее уже посетил ряд мероприятий, посвященных трагической дате. 14 июня он возложил венок на территории бывшего лагеря для советских военнопленных. 18 июня он открыл выставку в российско-германском музее "Берлин-Карлсхорст" и на церемонии заявил, что сохранение памяти о войне против СССР является обязанностью немцев.

19 июня обращение по случаю приближающейся даты опубликовала канцлер ФРГ Ангела Меркель. Она сказала, что "ФРГ по-прежнему привержена своей ответственности за преступления нацистов" и будет сохранять память о трагедии.