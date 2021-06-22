Более 30 крупных предприятий Приморья трудоустроят молодых специалистов с господдержкой

ВЛАДИВОСТОК, 22 июня. /ТАСС/. Прием заявок от работодателей на участие в проекте привлечения молодых специалистов завершился в Приморском крае. Более 30 организаций региона выразили готовность трудоустроить молодых специалистов. Об этом сообщает во вторник пресс-служба правительства региона.

"Заявки на участие подал 31 работодатель, конкурсом предусмотрено формирование перечня из 100 вакантных должностей организаций, имеющих социальную и экономическую значимость для Приморского края, на которые в дальнейшем стартует отбор выпускников", - цитирует пресс-служба слова руководителя департамента по делам молодежи Приморского края Елены Томчук.

Конкурс проводят в регионе в рамках программы "Содействие занятости населения Приморского края". Претендовать на трудоустройство могут молодые люди до 35 лет включительно, которые закончили вуз или колледж не более трех лет назад, а их специальность соответствует требованиям, предъявляемым к одной или нескольким должностям перечня. Помимо работы, специалисты получат методическую, а также финансовую поддержку к основной зарплате от правительства Приморья в размере 12 тыс. рублей в течение года.

"Больше всего свободных должностей - в агропромышленном и сельскохозяйственном направлениях, включая ветеринарию, а также в ЖКХ и энергетике. Сейчас из предложенных вакансий специальной межведомственной комиссии предстоит отобрать 100 самых интересных и актуальных должностей. Планируется сформировать перечень уже в конце июля", - добавили в пресс-службе.

По данным пресс-службы правительства Приморья, меры поддержки для молодых специалистов начали действовать в крае в 2020 году. В прошлом году ими смогли воспользоваться семь человек.