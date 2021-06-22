Матвиенко допускает принятие закона об ответственности за выброс мусора из машины

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Нормы об ответственности для тех, кто выбрасывает мусор из машины, могут появиться в российском законодательстве после широкого обсуждения. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко во вторник на пресс-конференции по итогам весенней сессии.

"Если мы хотим оставить чистую планету и детям, и внукам, если мы хотим дышать чистым воздухом, каждый должен за собой убирать, каждый должен соблюдать правила жизни в обществе. Мы должны способствовать оздоровлению окружающей среды. Поэтому я допускаю возможность принятия такого закона [об ответственности за выброс мусор из машин], но только после его изучения и обсуждения с экспертным сообществом, может быть, в Общественной палате с нашими гражданами. Почему нет, если пока призывы к сознанию не работают? Может быть, надо таким образом начать воспитывать? А потом все это отменять, когда люди будут соблюдать все эти правила", - сказала Матвиенко.

Она добавила, что слышала о подобной инициативе, но пока не видела законопроект. По ее словам, идея повышения ответственности граждан за экологические нарушения актуальна.

"Можно вечно бороться со свалками, ликвидацией накопленного экологического ущерба. Но если сегодня убрали, а завтра приехала машина и вывалила в лесу мусор, если провели прекрасно время на природе, а после себя оставили горы мусора, если человек едет на машине и с легкостью выбрасывает мусор через окно (а есть факты, когда просто с балкона), это никуда не годится", - добавила спикер СФ.

Вместе с тем она подчеркнула, что в этом вопросе "нужен не только кнут, нужен всегда и пряник".

Ранее "Российская газета" сообщила, что кабмин подготовил положительный отзыв на инициативу, вводящую наказание за выброс мусора из машин. Соответствующие поправки предлагается внести в КоАП. Как рассказал изданию председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, если на камеру попадет владелец легкового авто, выбрасывающий мусор в неположенном месте, ему будет выписан штраф в размере 10 тыс. рублей, грузового - 100 тыс. рублей. Если правонарушение повторится, штраф составит 20 тыс. и 150 тыс. рублей соответственно.