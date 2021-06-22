Барщевский призвал КС конкретизировать решения по поводу изменений в законодательстве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Полномочный представитель правительства РФ в Конституционном суде (КС) Михаил Барщевский предложил судьям конкретизировать формулировки, которые необходимо изменить в законодательстве в соответствии с постановлениями КС. По его мнению, это ускорит принятие поправок к законам, признанных судом противоречащими конституции.

"Посмотрите на постановления, многие из них реализованы в законах, с моей точки зрения, не соответствующие тому, что вы записали. <…> А кто вам запрещает в постановлении и мотивировочной части предложить формулировку? Она необязательна для законодателя, у нас есть разделение властей. Но когда вы пишите мотивировочную часть, пишите о том, что есть неопределенность или несоответствие конституции, вы могли бы записать, мне так кажется, что одним из возможных вариантов решения вопроса было бы внесение изменений в статью такую-то", - сказал Барщевский на заседании КС во вторник.

Он добавил, что не видит никаких законодательных запретов для этого. "Кто, как не вы, может точно сформулировать вашу мысль? Насколько ускорилась бы реализация постановлений Конституционного суда и насколько точнее в законодательство вносилось бы то, что вы постановили внести, если бы такие формулировки записывались", - отметил Барщевский, подчеркнув, что высказанное является его мнением.

По словам полпреда правительства в КС, из-за того, что таких формулировок в постановлениях суда нет, "некоторые постановления не реализованы вовсе", однако формально внесены для рассмотрения в Госдуму.

Во вторник КС в ходе открытых слушаний рассмотрел и изучил позиции сторон по проверке п. 1 ст. 302 Гражданского кодекса РФ по жалобе на него жителя Иркутской области Владимира Мокеева, у которого с применением данной статьи истребовали в суде половину купленной им квартиры, так как выяснилось, что один из бывших владельцев продал квартиру целиком без согласования со своей бывшей супругой. Мокеев пожаловался в КС, так как полагает, что указанная норма кодекса позволяет лишать единственного жилья добросовестного приобретателя. Решение по делу КС огласит позже.