В Тюменской области за неделю заболеваемость COVID-19 выросла почти на 29%

ТЮМЕНЬ, 22 июня. /ТАСС/. Заболеваемость коронавирусной инфекцией увеличилась почти на 29% в Тюменской области за неделю, сообщили ТАСС в региональном оперативном штабе во вторник.

"На 24-й неделе 2021 года, 14-20 июня, отмечается увеличение заболеваемости на 28,7%", - рассказали там.

В оперштабе добавили, что зарегистрировали очаг коронавируса в Тюменском государственном университете (ТюмГУ), где заболели 14 студентов. Организован полный комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий, отметили там.

По информации управления Роспотребнадзора, в Тюменской области с 20-й недели 2021 года отмечают рост случаев заражения коронавирусом. В регионе сохраняется обязательный масочный режим, людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями, за исключением прошедших вакцинацию от коронавируса, предписано соблюдать режим самоизоляции. Режим повышенной готовности продлили до 18 июля.

По данным оперативного штаба на 21 июня, общее количество заразившихся коронавирусом в регионе - более 38 тысяч, выздоровели более 36 тысяч человек.