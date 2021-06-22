В Крыму рекомендовали вакцинировать от COVID-19 сотрудников сферы туризма и услуг

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июня. /ТАСС/. Власти Крыма рекомендовали вакцинировать от коронавируса сотрудников предприятий сферы услуг и туризма в регионе. Соответствующие поправки внесли во вторник в указ главы республики о режиме повышенной готовности.

"Рекомендовать руководителям организаций, предприятий, учреждений независимо от организационно-правовой формы и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по санаторно-курортному лечению, организации отдыха и оздоровления детей, общественного питания, экскурсионного обслуживания, а также оказывающим транспортные услуги, иммунизировать 100 % сотрудников против новой коронавирусной инфекции (за исключением сотрудников, имеющих медицинские противопоказания)", - говорится в тексте документа.

До 1 сентября в Крыму запретили работу организаций общественного питания с 23:00 до 08:00, за исключением обслуживания навынос и доставки заказов, проведение развлекательных мероприятий в торгово-развлекательных комплексах, работу в выходные и праздничные дни развлекательных центров и иных развлекательных заведений, в том числе детских досуговых и развлекательных организаций.

В Симферополе и Симферопольском районе, Ялте и Алуште запрещены дискотеки, караоке-клубы, кальянные, ночные клубы. Ограничили продажу билетов в театрах и кинотеатрах из расчета более чем 50% от вместимости залов. Также запретили проведение выпускных вечеров.

По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии в Крыму выявили 46 366 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели - 42 318 человек, умерли - 1 455 человек.