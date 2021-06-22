Венесуэла получила на данный момент порядка 10% вакцин из России

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Каракас к настоящему времени получил около 10% российской вакцины "Спутник V" по соглашению с Москвой. Об этом сообщил во вторник глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса, выступая на площадке международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Мы подписали с Российской Федерацией контракт на 10 млн доз вакцин. Мы получили порядка 1,1-1,2 млн доз. Мы понимаем все сложности, которые связаны с пандемией. Мы видим их по всему миру, в том числе сложности с производством, - сказал он. - Мы надеемся, что в ближайшее время мы сможем получить эти 10 млн доз от Российской Федерации и продолжить расширять закупки вакцины у России".

Глава венесуэльского дипведомства отметил, что под санкциями "очень сложно иногда производить закупки", они не носят планомерный и регулярный характер. "Мы используем все доступные нам пути для того, чтобы преодолеть санкции. Мы не можем говорить о них публично. Если мы будем упоминать всех, кто нам помогает, они все окажутся под санкциями, - подчеркнул дипломат. - Нам пришлось создать определенные механизмы для того, чтобы иметь возможность платить за вакцины".

При этом, по словам министра, получить помощь на этом направлении через международный механизм COVAX сейчас не представляется возможным. "Что касается COVAX, на сегодняшний день ответ такой: если не будет всей суммы, мы не дадим вам вакцины. Последний платеж не проходит. Мы намерены требовать возвращения денег, - отметил Арреаса. - И на эти деньги купим вакцину у России, Китая, Кубы и у кого сможем. Мы хотели бы, чтобы те, кто проводит кампанию COVAX, кто работает в банке, который заблокировал платеж, чтобы они задумались о том, что они делают. Потому что сейчас мы не можем покупать через эту программу".

29 декабря вице-президент южноамериканской страны Дельси Родригес сообщила о подписании с российской стороной соглашения о поставках 10 млн доз вакцины от коронавируса "Спутник V". Ранее сообщалось о получении Каракасом 2 тыс. доз российской вакцины для участия в третьей фазе клинических испытаний. Родригес также выступала с предложением о локализации ее производства в Венесуэле.