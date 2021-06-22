В Иркутске среди привившихся от коронавируса разыграют автомобиль

ИРКУТСК, 22 июня. /ТАСС/. Власти Иркутска разыграют автомобиль среди жителей города, которые сделали прививку от коронавируса. Об этом сообщил во вторник заместитель мэра - председатель комитета по социальной политике и культуре городской администрации Виталий Барышников. Марку машины он не уточнил.

"По поручению мэра мы начали подготовку, отрабатываем розыгрыш призов среди вакцинировавшихся. Главным призом станет автомобиль", - сказал Барышников на совещании в Заксобрании Иркутской области. Он выразил надежду, что такая акция будет мотивировать местных жителей к вакцинации.

О проведении розыгрыша автомобилей среди сделавших прививку от коронавируса ранее сообщали в Москве и в Воронежской области.

В Приангарье еждневно прививают от коронавируса по 5-6 тыс. человек. Всего на 22 июня привито 13,6% от общего населения - 322 231 человек, при этом оба этапа вакцинации прошли 253 402 человека.

По данным регионального оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса, в Иркутской области на 22 июня подтверждили 72 619 случаев заражения. Прирост за последние сутки составил 153 человека, ежедневно этот показатель растет. За время пандемии в регионе выздоровели 69 949 пациентов, умер 2 721.