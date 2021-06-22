Власти Ненецкого АО пока отказались от обязательной вакцинации от коронавируса

ТАСС, 22 июня. Власти Ненецкого автономного округа (НАО) пока не вводят обязательную вакцинацию от коронавируса для 60% ряда категорий граждан. Об этом говорится во вторник в сообщении пресс-службы администрации региона.

20 июня в НАО объявили, что принято решение об обязательной вакцинации не менее 60% определенных категорий граждан. В их числе люди от 60 лет и старше, работники медицинских, образовательных организаций, сотрудники многофункциональных центров, организаций социального обслуживания и т. д.

"В Ненецком автономном округе пока не вводится обязательная вакцинация от коронавируса, <…> гражданам отдельных категорий, о которых упоминалось ранее, вакцинироваться в обязательном порядке в настоящее время не нужно", - говорится в сообщении.

В ходе заседания штаба по профилактике коронавирусной инфекции на территории округа речь шла о подготовке нормативно-правового акта, устанавливающего обязательную вакцинацию не менее 60% граждан на случай, если темпы распространения инфекции примут масштаб эпидемии.

"Но если эпидемическая ситуация будет ухудшаться, то мы будем жестки в принятии мер для сохранения жизни и здоровья людей. Для этого на штабе мы и приняли решение подготовить соответствующий нормативно-правовой акт. Меры будут приниматься только в случае достижения неблагоприятного эпидемиологического порога заболеваемости в регионе, который может случиться в будущем при текущих темпах распространения инфекции", - приводит пресс-служба слова исполняющей обязанности руководителя департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения НАО Елены Левиной.

С начала пандемии в регионе зарегистрировали 1 159 случаев заболевания COVID-19, за последние сутки 13 случаев. На лечении находится 41 человек. В регионе умерли от коронавируса четыре человека. В Ненецком автономном округе действует режим повышенной готовности, обязательный масочный режим.