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Песков прокомментировал заявления о "дискриминации" непривитых от коронавируса

По словам пресс-секретаря президента России, люди без иммунитета к COVID-19 из-за его непредсказуемости так или иначе попадут в невыгодное положение
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Граждане без иммунитета к COVID-19 будут представлять угрозу для окружающих, некоторая дискриминация в этой связи неминуема. Об этом журналистам заявил во вторник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя заявления о "дискриминации непривитых".

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"Реальность такова, что дискриминация неминуемо наступит. Люди без иммунитета и без прививки не смогут работать на всех участках. Это невозможно. Это будет представлять угрозу для окружающих", - заметил он.

Поведение коронавируса настолько нестандартно, что люди без иммунитета к нему так или иначе попадут в невыгодное положение, добавил представитель Кремля.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что получает много обращений о дискриминации не привившихся от COVID-19 граждан. Она назвала стимулирование вакцинации через ограничения в правах "нечестной игрой".

"Мы видели это заявление", - заметил представитель Кремля в ответ на просьбу прокомментировать высказывание.

Как считает Песков, безусловно, это является поводом для рассмотрения в оперативном штабе. Однако, продолжил он, текущая ситуация с ковидом требует энергичных мер. "Поведение вируса настолько нестандартное, что так или иначе те, кто не привит, и те, кто не имеет антител, не имеет иммунитета, попадут в менее выгодное положение, чем те, кто имеет иммунитет - либо переболев, либо сделав прививку", - констатировал пресс-секретарь президента.

Он отметил, что это реальность, в которой сейчас живет мир и в которой "придется жить в обозримой перспективе". Однако, продолжил представитель Кремля, вакцинация граждан не является самоцелью.

"Самоцель - это иммунитет, это иммунизация. [Она] наступает или путем прививки, или путем перенесения этого заболевания и получения соответствующего иммунного ответа организма. Наверное, это повод для очень внимательного рассмотрения оперштабом", - заключил Песков.

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РоссияПесков, Дмитрий СергеевичПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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