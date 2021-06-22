ЕСПЧ присудил €1,8 млн истцам по делу о военной операции в Чечне в 2005 году

ПАРИЖ, 22 июня. /ТАСС/. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворил жалобы большинства истцов, требовавших компенсацию за действия российских военных во время операции в чеченской станице Бороздиновская в 2005 году. Соответствующее решение было опубликовано пресс-службой суда во вторник.

Список истцов насчитывает 126 фамилий, 71 из них была присуждена денежная компенсация. Общая сумма назначенных судом компенсаций морального ущерба превышает €1,8 млн, большинству также присуждены компенсации судебных издержек от €500 до €13,2 тыс.

По итогам разбирательств были выявлены многочисленные нарушения статей Европейской конвенции по правам человека, в частности 14-й (запрещение дискриминации), 2-й (право на жизнь), 3-й (запрещение пыток), 8-й (право на уважение частной и семейной жизни), 13-й (право на эффективное средство правовой защиты), а также 1-й статьи дополнительного протокола от 1952 года (защита собственности). Кроме того, ЕСПЧ заявил о нарушении государством 38-й статьи (о порядке рассмотрения дела).

Спецоперация батальона "Восток" в станице Бороздиновская прошла 4 июня 2005 года после нападения неизвестных на главу администрации станицы. По итогам операции более 10 человек пропали без вести, местные жители жаловались на незаконные обыски и пытки.