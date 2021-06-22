В Омске в День памяти и скорби заложили камень на месте стелы "Город трудовой славы"

ОМСК, 22 июня. /ТАСС/. Омские власти заложили в День памяти и скорби камень на месте будущей стелы "Город трудовой доблести" в Омске. В годы Великой Отечественной войны в городе были размещены порядка 130 предприятий, на которых круглосуточно работали труженики тыла для обеспечения фронта военной техникой и продовольствием. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе мэрии Омска.

Президент России Владимир Путин в марте 2020 года подписал закон о введении в России звания "Город трудовой доблести". Оно присваивается российским городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность. На данный момент звание имеют 20 городов РФ.

"В этот день 80 лет назад на нашу страну обрушилась ужасная новость - началась война. Несмотря на то, что Омск был вдалеке от передовой, мы стали тем активным тылом, который обеспечивал фронт военной техникой и продовольствием. Омск заслуженно вошел в двадцатку городов трудовой доблести. И в знак благодарности нашим славным предкам в скором времени на территории, которую выбрали сами омичи, появится стела", - цитирует пресс-служба мэра города Оксану Фадину.

Стела будет возведена до конца 2021 года. В качестве места для установки монумента жители Омска выбрали площадку у памятника труженикам тыла.

Как отметила Фадина, во время войны на территории города развернулись площадки для 130 промышленных предприятий и заводов, на которых люди трудились по 24 часа в сутки. "С первых дней войны тысячи женщин, детей, пожилых людей пошли учиться, чтобы в тылу обеспечивать фронт всем необходимым. Некоторые омичи получали несколько технических специальностей, становились многостаночниками и работали круглые сутки - за себя и за тех, кто ушел на фронт", - отметил в свою очередь на церемонии глава региона Александр Бурков, слова которого также приводятся в сообщении.

День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны. На рассвете 22 июня 1941 года нацистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. В 2021 году исполняется 80 лет со дня начала одной из самых кровопролитных войн в истории.