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Пандемия COVID-19

Калужских выпускников бесплатно протестируют на коронавирус

На торжественное шествие допустят только выпускников с отрицательным тестом

ТАСС, 22 июня. Выпускники калужских школ, которые планируют 26 июня принять участие в торжественном праздновании окончания школы, будут бесплатно протестированы на коронавирус. Об этом во вторник в своем Telegram-канале сообщила глава города Калуги Дмитрий Денисов.

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"Выпускники заслуживают настоящего праздника! Конечно, лишать ребят торжества в один из самых важных дней в их жизни никто не будет. Все участники до мероприятия будут бесплатно протестированы на коронавирус. Присутствовать смогут только те, чей тест - отрицательный", - сообщил Денисов.

Он сообщил, что торжественное шествие выпускников пройдет 26 июня от площади Победы до Парка культуры и отдыха, где и состоятся основные праздничные мероприятия. "Площадь парка позволяет обеспечить дистанцию, вход на территорию будет осуществляться только по специальным браслетам для выпускников и преподавателей. Такие условия необходимы сейчас в первую очередь для безопасности всех присутствующих", - сообщил Денисов.

Теги
РоссияКалужская областьПандемия COVID-19
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