В Москве временно нельзя сделать прививку вакциной "Ковивак"

ЕГЭ

Более 800 человек удалили с ЕГЭ за нарушения в 2021 году

В Рособрнадзоре уточнили, что по итогам экзаменов, прошедших с 31 мая по 21 июня, 356 человек были удалены за мобильные телефоны, 363 - за шпаргалки, 98 - за другие нарушения

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