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В Москве временно нельзя сделать прививку вакциной "Ковивак"

Количество вакцины ограничено, поэтому могут быть перерывы в записи
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Вакцина от коронавируса "Ковивак" временно закончилась в прививочных пунктах Москвы. Запись на прививку приостановлена, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"В настоящее время вакцина "Ковивак" закончилась. Запись на прививку этим препаратом приостановлена. Ожидается поставка Минздравом России следующей партии вакцины", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что количество вакцины ограничено, поэтому могут быть перерывы в записи.

Вакцинацию "Ковиваком" можно сделать в этих медогранизациях: городская поликлиника № 5, городская поликлиника № 218, филиал № 1, городская поликлиника № 209, филиал № 1, консультативно-диагностическая поликлиника № 121, филиал № 8, городская поликлиника № 175, филиал № 2.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 1 300 709 случаев заражения, из них 6 555 за последние сутки. Выздоровели 1 123 295 человек, умерли 21 598.

Теги
Пандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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