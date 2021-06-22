"Лабораторию социальных наук" включили в перечень НКО-иноагентов

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Минюст России включил в перечень НКО-иноагентов автономную некоммерческую организацию по содействию распространению современных образовательных программ "Лаборатория социальных наук".
Согласно информации, размещенной на сайте министерства, "Лаборатория социальных наук" получала финансирование от Великобритании.
Целью организации является оказание влияния на выработку и реализацию государственной политики, формирование государственных органов, органов местного самоуправления, на их решения и действия. Также, по данным Минюста, видами политической деятельности "Лаборатории социальных наук" является распространение, в том числе с использованием современных информационных технологий, мнений о принимаемых государственными органами решениях и проводимой ими политике, формирование общественно-политических взглядов и убеждений, в том числе путем проведения опросов общественного мнения и обнародования их результатов и иных социальных исследований.