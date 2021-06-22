На Кругобайкальской железной дороге приостановили палаточный туризм из-за медведей

ИРКУТСК, 22 июня. /ТАСС/. "Заповедное Прибайкалье", управляющее Прибайкальским национальным парком, остановило выдачу разрешений на установку туристических палаток у Кругобайкальской железной дороги (КБЖД), где участились случаи появления медведей. Об этом во вторник сообщила пресс-служба ведомства.

"С 21 июня 2021 года возможность установить палатку и переночевать на туристических маршрутах Кругобайкальской железной дороги временно недоступна. В системе выдачи разрешений соответствующий пункт временно не функционален. Причина вынужденного административного решения кроется в активности медведей, которые попадаются на глаза туристам даже днем", - говорится в сообщении.

Срок действия ограничения будет зависеть от ситуации на маршрутах. Обстановку ежедневно отслеживают сотрудники Байкальского лесничества.

Прошлым летом на КБЖД был случай, когда медведь преследовал человека в районе поселка порт Байкал, а весной хищник загнал туриста на дерево и съел его продукты.

В августе 2020 года "Заповедное Прибайкалье" временно закрывало два маршрута на КБЖД из-за появления медведей.

Кругобайкальская железная дорога - памятник инженерного искусства длиной 94 км, проходит вдоль южного берега Байкала. Изначально она была частью Транссибирской магистрали, сейчас ее используют как экскурсионный объект, по ней ходят туристические поезда, также курсируют электрички. Вдоль КБЖД проходят пешие туристические маршруты.