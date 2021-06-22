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В Москве побит более чем столетний температурный рекорд

В столице зафиксировали 31,9 градуса тепла. Последний раз такая жаркая погода наблюдалась в 1879 году
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. В Москве установлен температурный рекорд в плюс 31,9 градуса, последний раз такая жаркая погода была зафиксирована 142 года назад, в 1879 году. Жара в столице начнет спадать в следующий понедельник, сообщил во вторник ТАСС ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

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"В Москве установлен рекорд жары. Рухнул температурный максимум, державшийся с 1917 года. Такой жары 22 июня не было 142 года", - сообщил он.

Тишковец отметил, что уже к 12:00 мск на базовой столичной метеостанции ВДНХ столбики термометров поднялись до +31,9.

"Это самая высокая температура воздуха этого дня за всю метеоисторию наблюдений в Москве с 1879 года. Окончательная цифра станет известна вечером, по прогнозам, воздух сегодня прогреется до +35. В Тушино +32,2, на Балчуге +32,7", - добавил он.

Специалист отметил, что ожидается, что жара в столице начнет спадать в следующий понедельник, 28 июня.

 

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