Врач предупредил о риске кратковременного насморка из-за переедания мороженого в жару

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Переедание мороженого в жаркую погоду может вызвать кратковременный насморк, который пройдет уже через несколько часов. Об этом во вторник сообщил ТАСС врач-отоларинголог Иван Лесков.

"Сколько угодно можно съесть порций мороженого, если у вас нет привычной инфекции дыхательных путей. Если вы здоровы - ничего страшного не произойдет. Могут быть кратковременные сопли - буквально несколько часов. Это реакция на раздражение блуждающего нерва и к инфекции не имеет никакого отношения", - сказал он.

В целом порция мороженого в жаркую погоду может даже являться рекомендацией людям всех возрастов, отметил президент НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева, врач-педиатр Александр Румянцев.

"От мороженого горло не болит, никаких связей с инфекцией тут нет. Порция мороженого может быть рекомендована всем: начиная с раннего возраста и до глубокой старости. Все остальное - глупости. Никаких врачебных рекомендаций относительно мороженого быть не может. Сколько его есть, зависит только от вкусов и предпочтений. Но если вы, конечно, берете брикет в полкилограмма или килограмм, могут возникнуть проблемы уже другого ряда", - объяснил врач.

При этом людям, страдающим хроническим тонзиллитом или гайморитом, стоит аккуратнее относиться к количеству съеденного мороженого даже в жару, отметил Лесков. "Если есть хронические заболевания, тонзиллит или гайморит, достаточно всего одной порции, чтобы получить ангину или очередные сопли. То же самое с холодной водой", - заключил он.