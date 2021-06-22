Песков заявил, что "Бессмертный полк" состоится после улучшения ситуации с коронавирусом

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Акция "Бессмертный полк", которая была отменена в этом году из-за пандемии, сможет пройти после улучшения ситуации с коронавирусом, в том числе благодаря массовой вакцинации. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Когда мы избавимся - в первую очередь путем массовой вакцинации, путем проявления сознательности нами всеми - от такой живой угрозы коронавируса, тогда состоится "Бессмертный полк", - сказал он.

Шествие "Бессмертного полка", запланированное на 24 июня 2021 года, в годовщину Парада победителей 1945 года, было отменено. Акция состоялась 9 мая 2021 года в онлайн-формате, каждый субъект РФ получил свой поток трансляции.

"Бессмертный полк" - общественная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. В рамках акции каждый год 9 мая или в ближайшие даты ее участники проходят колонной с фотографиями своих родственников-ветеранов. В 2020 году общероссийская акция "Бессмертный полк" впервые полностью прошла в дистанционном формате в связи с пандемией коронавируса.