Центр Чумакова намерен до конца июня выполнить план по производству 1 млн доз "Ковивака"

МОСКВА, 22 июня /ТАСС/. Центр имени Чумакова до конца июня выполнит план по производству и отгрузке поставщику одного миллиона доз вакцины "Ковивак" против коронавирусной инфекции, сообщил ТАСС представитель центра во вторник.

"Поставки вакцины "Ковивак" от коронавирусной инфекции идут в соответствии с графиком, до конца июня мы произведем и отгрузим обещанный миллион доз вакцины",- сказал он.

Ранее стало известно, что вакцина от коронавируса "Ковивак" временно закончилась в прививочных пунктах Москвы. Запись на прививку приостановлена, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Минздрав России 19 февраля зарегистрировал инактивированную цельновирионную вакцину "Ковивак", разработанную в федеральном государственном бюджетном научном учреждении "Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН" (Центр им. Чумакова). В цельновирионных вакцинах используются либо искусственно ослабленные вирусы, не способные вызвать заболевание, либо уже убитые вирусы (инактивированные).