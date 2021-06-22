Более 800 человек удалили с ЕГЭ за нарушения в 2021 году

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Более 800 человек удалены с Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в текущем году. Об этом во вторник заявил замруководителя Рособрнадзора Игорь Круглинский.

"У нас традиционно от экзамена к экзамену растет количество детей, которые удаляются с экзаменационных процедур за использование различных справочных средств и материалов. <...> Всего за весь экзаменационный период текущего года у нас было удалено 817 участников", - сказал он на пресс-конференции.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, по итогам всех экзаменов, прошедших с 31 мая по 21 июня, 356 человек были удалены за мобильные телефоны, 363 - за шпаргалки, 98 - за иные нарушения.

Основной период ЕГЭ в 2021 году проходит с 31 мая по 2 июля, для участия в экзаменах основного периода зарегистрированы более 724 тыс. человек. В Рособрнадзоре и Минпросвещения ранее заявляли, что на фоне пандемии график сдачи экзаменов в 2021 года меняться не будет.