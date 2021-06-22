Власти Казахстана рекомендовали ограничить работу не привившихся работников сферы услуг

НУР-СУЛТАН, 22 июня. /ТАСС/. Межведомственная комиссия по борьбе с распространением коронавируса в Казахстане рекомендовала во вторник ввести ограничения на деятельность сотрудников сферы услуг и промышленных предприятий, которые не прошли вакцинацию от COVID-19.

"В связи с обнаружением мутации COVID-19, характерной для "дельта" (индийского) штамма в городе Нур-Султане, межведомственная комиссия рекомендовала главному государственному санитарному врачу принять следующие дополнительные меры по карантинному режиму: ввести ограничения на работу для работников сферы услуг, крупных организованных коллективов (промышленных предприятий) без вакцинации против COVID-19 за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших", - говорится в сообщении пресс-службы правительства Казахстана.