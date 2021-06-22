Военные завершили борьбу с последствиями паводков в Хакасии, Туве и Красноярском крае

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Российские военнослужащие завершили борьбу с последствиями паводков в Хакасии, Хакасие и Красноярском крае, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании в военном ведомстве во вторник.

"Как вы знаете, с учетом того, что очень большие запасы снега и воды, мы были задействованы в Туве, Хакасии, Красноярском крае по преодолению паводка и защите нашей территории от последствий этого паводка. Естественно, оказывали, как это было всегда, помощь субъектам Российской Федерации. В частности, в Хакасии 3 200 км грунта отсыпано, дамбы для защиты отдельных территорий", - рассказал министр.

Как уточнил, докладывая министру, начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ Михаил Мизинцев, благодаря действиям сводного отряда по ликвидации последствий паводка ущерб в Хакасии и Красноярском крае минимизирован.

"В результате реализации всего комплекса указанных мероприятий удалось минимизировать ущерб народному хозяйству, исключить любые ограничения функционирования предприятий оборонно-промышленного комплекса, не допустить аварийных ситуаций на крупнейших гидротехнических сооружениях страны, а самое главное - избежать жертв среди местных жителей", - сказал он.

Генерал уточнил, что к ликвидации последствий паводка привлекали силы и средства Центрального военного округа, всего были задействованы более 190 военнослужащих и 30 единиц техники. Мизинцев уточнил, что в результате расширения сводным отрядом Минобороны дамбы устья реки Абакан удалось не допустить развития негативного сценария для 17 населенных пунктов общей численностью до 1 500 человек.

Он добавил, что Енисейским водным управлением своевременно установлен оптимальный режим работы Красноярского гидроузла. Это позволило предотвратить подтопление 36 частных домов, 44 приусадебных и 381 дачного участков, железнодорожного вокзала, больничного комплекса и водозабора, обеспечивающего питьевой водой более 20 жилых домов.

Спутники и авиация

По словам начальника НЦУО, благодаря непрерывному мониторингу обстановки, в том числе с применением на регулярной основе отечественной орбитальной группировки, беспилотной и армейской авиации, детальному изучению космических и аэрофотоснимков удалось на раннем этапе вскрыть и спрогнозировать увеличение на 35-50% притока воды в Саяно-Шушенском и Красноярском водохранилищах.

"В настоящее время паводковая обстановка в регионе полностью контролируемая, негативного влияния на повседневную деятельность вооруженных сил не оказывает", - отметил он.

Глава НЦУО добавил, что полученный положительный опыт по оценке масштабов паводка и прогнозу его развития уже внедрен в комплекс ежедневных занятий и тренировок по организации взаимодействия с Росгидрометом и другими федеральными структурами, а также назначенными группировками для ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций.