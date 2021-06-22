Глава МЧС призвал подчиненных быть готовыми отреагировать на ухудшение ситуации в Крыму

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Глава МЧС России Евгений Зиничев призвал к готовности отреагировать на ухудшение ситуации в Крыму в связи с подтоплениями из-за сильных дождей. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе ведомства.

"Нужно быть готовыми к возможному ухудшению ситуации. Обратите внимание на ливневые канализации, русла рек, а также ситуацию в горной местности, где могли образоваться линзы с водой, для предотвращения возможных селевых сходов. Кроме того, необходимо увеличить количество оценочных комиссий для повышения эффективности их работы", - процитировали министра в пресс-службе ведомства.

Замминистра Виктор Яцуценко, который находится в регионе, отметил, что в настоящее время в Ялте и Приозерном остаются подтопленными 37 частных жилых домов с приусадебными участками, 17 подвальных помещений многоквартирных домов и 12 социально значимых объектов. "С 18 июня в городах Ялта и Керчь наращивается группировка сил и средств ведомства. Уже задействовано 156 человек и 34 единицы техники Донского спасательного центра", - сказал он. В Ялту дополнительно направлены аэромобильные отряды Ногинского и Тульского спасательных центров в количестве 200 человек и 30 единиц техники. Их прибытие ожидается до утра среды. В Керчь ранее доставлено также 17 тепловых пушек.

Циклон над Крымом на прошлой неделе стал причиной сильных дождей и подтоплений в Керчи и Ялте. В регионе объявлен режим ЧС регионального масштаба, ведутся аварийно-восстановительные работы. Всего к ликвидации последствий привлечено более 2,3 тыс. человек и 420 единиц техники. Только за последние сутки специалистами откачано более 28 тыс. кубометров воды, вывезено свыше 1,5 тыс. кубометров мусора, проведена просушка 31 жилого дома, уложены более 8 тыс. мешков с песком, психологами оказана помощь в 108 случаях. Работают оценочные комиссии по определению ущерба, готовятся списки для осуществления выплат гражданам, пострадавшим от подтоплений.