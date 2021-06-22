Российские паспорта получили более 250 тыс. жителей ЛНР

ЛУГАНСК, 22 июня. /ТАСС/. Более 250 тыс. жителей Луганской народной республики (ЛНР) получили паспорт и стали гражданами Российской Федерации. Об этом во вторник заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

"На сегодняшний день более 250 тыс. жителей Луганской народной республики стали гражданами Российской Федерации", - цитирует его заявление агентство Луганскинформцентр. Ранее сообщалось, что по состоянию на конец апреля этого года жители ЛНР получили 215 тыс. российских паспортов.

Президент России Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ "Об определении в гуманитарных целях категории лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке". Документ упрощает процесс получения российских паспортов жителями ДНР и ЛНР. Первые паспорта были выданы 14 июня 2019 года. Выдача документов производится в Ростовской области.

По мнению заместителя председателя комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктора Водолацкого, число жителей ДНР и ЛНР, получивших в упрощенном порядке гражданство РФ, до конца 2021 года может увеличиться почти вдвое - до 1 млн человек. По его информации, по состоянию на апрель гражданами РФ, проживающими на территории Донбасса, являлись 538 тыс. человек.