В Минпросвещения сообщили, что 240 школ не готовы к обеспечению учеников горячим питанием

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Лишь 240 российских школ не готовы предоставлять горячее питание с начала нового учебного года школьникам из начальных классов. Об этом во вторник сообщил заместитель министра просвещения Российской Федерации Андрей Николаев.

"У нас произошел прорыв в устранении тех недочетов, которые фиксировал Роспотребнадзор. И я напомню, что если к началу предыдущего учебного года, к 1 сентября 2020 года, у нас была 2 261 неготовая школа, то в настоящий момент времени, к 1 сентября 2021, у нас таких не до конца отвечающих требованиям в этой сфере школ будет всего 240", - сказал он на заседании рабочей группы по парламентскому контролю за обеспечением бесплатным горячим питанием младшеклассников в государственных и муниципальных образовательных организациях, в Госдуме.

По словам Николаева, оставшиеся школы составляют всего 0,5 от всех российских школ и рассредоточены в девяти субъектах страны. При этом остальные учебные заведения уже имеют базовую готовность.

"У нас 99,5% школ в стране имеют базовую готовность к реализации этих мероприятий", - заверил он.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию 2020 года предложил организовать бесплатное горячее питание для всех учеников с первого по четвертый классы. В школах, технически готовых к этому, младшеклассники должны были начать получать такое питание с 1 сентября 2020 года, по всей стране - не позднее 1 сентября 2023 года. По данным Роспотребнадзора, в 2020-2021 учебном году 99,8% учащихся начальных классов во всех регионах стали получать такое питание, в то время как в предыдущем учебном году горячим питанием были обеспечены все младшеклассники только в 18 регионах.

Во время посещения координационного центра правительства в апреле этого года глава государства отметил, что возможность контроля за качеством горячего питания в школах должны получить родительские комитеты. Роспотребнадзор, по словам президента, со своей стороны должен провести "дополнительное обследование учебных учреждений", так как "какие-то школы пока не готовы".