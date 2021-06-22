Мероприятия с участием более 1 тыс. человек запретили на Алтае из-за пандемии

БАРНАУЛ, 22 июня. /ТАСС/. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко внес изменения в указ о мерах, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, из-за ухудшения эпидобстановки. Cо вторника в регионе под запретом массовые мероприятия, рассчитанные на 1 тыс. и более участников, сообщает пресс-служба правительства региона.

В регионе отмечается ухудшении эпидситуации: по последним данным, коронавирус подтвержден у 53 тыс. 169 жителей. При этом вакцинированы менее 300 тыс. человек при необходимых для коллективного иммунитета 1 млн 100 тыс.

"Нововведения коснулись временного запрета на проведение массовых мероприятий, если число участников превышает 1 тыс. человек. Размещение посетителей в зрительных залах театров, кинотеатров, учреждений клубного типа, спортивных объектов, концертных залах, цирках допускается при заполняемости залов не более 50% от их общей вместимости", - говорится в сообщении.

По данным властей, в течение последних недель отмечается рост числа заразившихся коронавирусной инфекцией. Чаще всего новые случаи регистрируют в Барнауле и близлежащих территориях.

"Управление Роспотребнадзора по краю рассматривает вопрос о введении обязательной иммунизации для граждан, занятых в определенных отраслях экономики и сферах деятельности. Идет рост обращений в службу скорой помощи: в последние дни количество вызовов в Барнауле выросло с 800 до 1 тыс. 100 в сутки. Также отмечается нехарактерная картина для мая -июня по заболеваемости ОРВИ и пневмониями", - подчеркивается в пресс-релизе.

Накануне алтайские медики из-за ухудшения ситуации нарастили объем коечного фонда в госпиталях до 1 тыс. 812 мест.