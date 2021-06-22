Турбизнесу и сфере услуг Севастополя рекомендовали вакцинировать коллективы

"Рекомендовать субъектам хозяйствования обеспечить проведение иммунизации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) сотрудников, работающих в сферах оказания услуг по санаторно-курортному лечению, организации отдыха и оздоровления детей, общественного питания, экскурсионного обслуживания, по размещению в средствах размещения, а также оказывающих транспортные услуги (за исключением сотрудников, имеющих противопоказания)", - говорится в поправках к указу.

Роспотребнадзор после увеличения количества выявляемых случаев коронавируса в 1,5 раза ранее также предложил принять в Севастополе ряд ограничительных мер, касающихся публичных мероприятий, работы общепита и туристического сектора.

"Запретить до 31 июля 2021 года: курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и в аналогичных объектах, в том числе доставку кальянов на дом; проведение досуговых мероприятий в развлекательных центрах и иных развлекательных и досуговых заведениях, в том числе детских; проведение государственной регистрации заключения браков в торжественной обстановке с количеством участников более 15 человек, включая сотрудников ЗАГС; Деятельность палаточных лагерей на территории города Севастополя; проведение выпускных вечеров в образовательных организациях среднего и высшего образования, за исключением проведения их на открытом воздухе каждым классом отдельно", - говорится в тесте документа.

Запрет на работу ресторанов и кафе с 23:00 до 08:00 начнет действовать с 28 июня, как и ограничение на торговлю продуктами в кинотеатрах, размещение организованных групп детей, 50%-ое ограничение на количество зрителей на спектаклях и представлениях. Экскурсии в музеи разрешены при условии присутствии не более 30% посетителей.

По информации городского правительства, всего за время пандемии новой коронавирусной инфекцией в Севастополе заразились около 16 тыс. человек, из них к настоящему моменту выздоровели свыше 14 тыс., более 700 умерли.