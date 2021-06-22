Посольство опровергло сообщения о задержании российских болельщиков в Дании после матча

СТОКГОЛЬМ, 22 июня. /ТАСС/. Граждане РФ после матча Россия - Дания в Копенгагене задержаны не были. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в посольстве России в Дании.

"В связи с запросом консульского отдела посольства полиция города Копенгаген сообщила, что ни перед матчем, ни во время, ни после него ни один российский гражданин задержан не был", - отметили в дипмиссии.

Как сообщили ранее ряд СМИ, полиция королевства задержала российского болельщика на стадионе после матча ЧЕ по футболу между двумя странами. Фанат пытался выбежать на поле, но был остановлен полицией. Он оказался гражданином Израиля.