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Евро-2020

Посольство опровергло сообщения о задержании российских болельщиков в Дании после матча

Ранее в СМИ появилась информация, что датская полиция задержала российского болельщика в Копенгагене после игры сборной России и Дании в рамках Евро-2020

СТОКГОЛЬМ, 22 июня. /ТАСС/. Граждане РФ после матча Россия - Дания в Копенгагене задержаны не были. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в посольстве России в Дании.

"В связи с запросом консульского отдела посольства полиция города Копенгаген сообщила, что ни перед матчем, ни во время, ни после него ни один российский гражданин задержан не был", - отметили в дипмиссии.

Как сообщили ранее ряд СМИ, полиция королевства задержала российского болельщика на стадионе после матча ЧЕ по футболу между двумя странами. Фанат пытался выбежать на поле, но был остановлен полицией. Он оказался гражданином Израиля.

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ДанияРоссияЕвро-2020
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