Власти Китая опубликовали список из трех разрешенных для экспорта вакцин от коронавируса

ПЕКИН, 22 июня. /ТАСС/. Правительство Китая утвердило список разрешенных для экспорта вакцин от коронавируса. Речь идет о трех препаратах, следует из опубликованного во вторник Министерством коммерции КНР документа.

В него вошла инактивированная вакцина COVILO производства Пекинского и Уханьского институтов биологической продукции компании Sinopharm, аналогичный препарат CoronaVac от компании Sinovac, а также рекомбинантная вакцина Convidecia производства Cansino Biologics.

Список был одобрен министерством коммерции, министерством промышленности и информатизации, Государственным комитетом по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, а также Государственным управлением по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами КНР. Как отмечается в заявлении, в будущем список будет обновляться.

По данным Минкоммерции, к июню Китай экспортировал вакцины от коронавируса более чем в 40 стран мира. Кроме того, 88 государств и четыре международных организации получили такие препараты от КНР в рамках программ по оказанию помощи в борьбе с пандемией.

Как ранее сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, жителям Китая сделано 1 049 744 000 прививок от коронавируса. Население страны составляет около 1,4 млрд человек.