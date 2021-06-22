Глава Свердловского союза промышленников призвал стимулировать вакцинацию выплатами

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) Дмитрий Пумпянский призвал частные предприятия и государственные организации региона принять оперативные меры по стимулированию вакцинации от коронавируса. Речь идет о предоставлении дополнительного выходного дня или выплате денежных поощрений вакцинированным сотрудникам, сообщил Пумпянский в своем обращении на сайте союза во вторник.

"Мы рекомендуем частным предприятиям, а также призываем государственные организации Свердловской области активнее вовлекаться в прививочную кампанию, в том числе путем распространения практик стимулирования вакцинации, таких как предоставление дополнительного выходного дня или выплаты денежных поощрений вакцинированным сотрудникам", - говорится в обращении. Пумпянский отметил, что эти меры уже доказали свою эффективность на ряде предприятий, входящих в региональный союз промышленников.

Он также предложил внедрять иные меры и акции, направленные на стимулирование населения к вакцинации, не уточнив их.

В состав СОСПП входит большинство крупных и средних предприятий, работающих на территории региона, 15 отраслевых региональных союзов. Совокупный объем производства на предприятиях - членах союза составляет около 70% от промышленного производства в области.