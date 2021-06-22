МЧС направит оперативную группу в Приамурье из-за ситуации с наводнением

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Обстановка с наводнением в Амурской области вызывает опасения в МЧС России, туда будет направлена оперативная группа из Москвы, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"В Забайкальском крае в 24 населенных пунктах подтопленными остаются 88 жилых домов, 524 приусадебных участка, 15 низководных мостов и 10 участков автомобильных дорог. Подтопленных социально значимых объектов нет. Особые опасения на сегодняшний день вызывает ситуация в Амурской области, где в шести населенных пунктах подтоплено 24 частных жилых дома, 73 приусадебных участка, 12 участков автодорог", - сказали в МЧС.

Глава МЧС Евгений Зиничев провел во вторник по этому поводу совещание. Как сообщили в пресс-службе, в ближайшее время в Забайкалье и Приамурье будет направлена оперативная группа центрального аппарата под руководством первого замминистра Александра Чуприяна.

По данным на понедельник, в Забайкалье и Приамурье были подтоплены более 295 жилых домов, около 700 приусадебных участков, девять низководных мостов и 24 участка автомобильных дорог. На сегодняшний день обстановка в Забайкалье стабилизируется, но продолжает контролироваться в МЧС, отметили в пресс-службе. Там в пяти пунктах временного размещения остаются 15 человек, в том числе двое детей. В пострадавших населенных пунктах работают комиссии по оценке ущерба.

В Амурской области организованы три лодочные переправы к отрезанным населенным пунктам. За сутки отсыпаны дамба в трех деревнях. На место прибыли спасатели Сибирского, Амурского и Камчатского спасательных центров в количестве 244 человек и 12 единиц техники, 21 плавсредства, 20 мотопомп и семи беспилотников. Также развернуто 23 пункта временного размещения вместимостью 2 299 человек.