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Ситуация в Крыму после сильных ливней

Дополнительные силы МЧС прибудут в Ялту для проведения дезинфекции после подтопления

В город направили 100 сотрудников со специальной техникой

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июня. /ТАСС/. МЧС направило в Ялту дополнительно 100 сотрудников со специальной техникой для проведения дезинфекции улиц вокруг жилых домов, которые оказались подтоплены после ливней, сообщил во вторник журналистам замглавы ведомства Виктор Яцуценко.

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"100 человек к исходу дня будут в Ялте со специальной техникой, со средствами специальной санитарной обработки. Потому что, вы видите, что происходит в домах, и эта работа требует оперативности. При повышении температуры угроза заболеваемости может быть увеличена. Поэтому мы будем проводить дезинфекционные мероприятия, в том числе вокруг таких жилых домов, которые будут подтоплены в целом", - сказал Яцуценко.

Он уточнил, что второй отряд, состоящий также из 100 человек, прибудет в Ялту в ночь на среду к 03:00 мск. Сейчас на улицах города работают около 130 единиц техники и 534 сотрудника МЧС.

Реки вернули в русла

По словам Яцуценко, реки Ялты, которые после сильных и продолжительных ливней вышли из берегов и подтопили жилые дома, вернули в русла. 

"Всю воду, которая шла бесконтрольно и подтапливала жилые дома, вчера оперативно вернули в русло. Сейчас проводится зачистка русла, убирают машины, убирают лишний грунт, чтобы освободить проезжую часть и подойти к люкам системы канализования. Эту основную задачу с сегодняшнего дня и выполняют во взаимодействии со спасателями донского центра и личный состав министерства обороны", - сказал Яцуценко.

Он уточнил, что сейчас в Ялте остается девять проблемных участков, на которых сосредоточены основные усилия по ликвидации последствий подтопления, расчищают подвалы домов, восстанавливают систему канализации и возобновляют электроснабжение.

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РоссияКрымСитуация в Крыму после сильных ливней
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