Ростовские власти работают над созданием свободных от коронавируса зон в ресторанах

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 июня. Власти Ростовской области работают совместно с предприятиями общепита над созданием зон, свободных от коронавируса. Об этом во вторник на заседании регионального оперативного штаба по контролю за распространением коронавирусной инфекции первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров.

Тему создания подобных мест в ходе заседания затронул губернатор Ростовской области Василий Голубев. Он отметил, что такие инициативы уже реализуют в некоторых российских регионах.

"Мы отрабатываем этот вопрос - создание мест, свободных от ковида - с предприятиями общественного питания. На этой неделе будем уже принимать конкретные меры", - сказал Гончаров, отвечая на вопрос главы региона.

Голубев отметил, что власти Ростовской области на данный момент не обсуждают ограничения, связанные с режимом работы предприятий общепита, но ждут от них предложений по профилактике распространения коронавируса. "Закрыть - это значит создать очередные сложности для бизнеса, у нас такой цели нет", - подчеркнул Голубев.

Ростовская область занимает пятое место среди субъектов РФ и первое место в Южном федеральном округе по числу заразившихся коронавирусом. По последним данным, количество случаев в регионе увеличилось до 97 696, число выздоровевших выросло до 89 534, умерли 4 619 человек. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,00. В области продолжают действовать ограничения, призванные сдержать распространение инфекции.