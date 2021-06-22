Шойгу в День памяти и скорби возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Министр обороны России Сергей Шойгу возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. Об этом сообщили во вторник журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.

"В День памяти и скорби глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу и члены коллегии Минобороны России возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены", - говорится в сообщении.

Помимо руководящего состава вооруженных сил и членов коллегии, в церемонии в Александровском саду приняли участие ветераны Великой Отечественной войны и ВС Российской Федерации.