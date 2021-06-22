В Татарстане и Нижегородской области объявили штормовое предупреждение из-за жары

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июня. /ТАСС/. В Республике Татарстан и Нижегородской области объявили штормовое предупреждение из-за жаркой погоды. Об этом сообщили во вторник пресс-службы главных управлений МЧС России по регионам.

В Нижегородской области, по данным пресс-службы, с 22 по 26 июня местами по региону ожидается сильная жара с повышением температуры до 35-37 градусов. "Поступило штормовое предупреждение", - отметили в пресс-службе.

В Татарстане установилась аномально-жаркая погода со среднесуточными температурами на девять и более градусов выше нормы. "Штормовое предупреждение об аномально-жаркой погоде. <…> Аномально-жаркая погода сохранится по 27 июня. В период с 23 по 27 июня ожидаются максимальные температуры воздуха до 31-36 градусов", - сказано в сообщении.

Как сообщает ГУ МЧС по Оренбургской области, со ссылкой на местный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие сутки в северных и восточных районах ожидается гроза, днем 23 июля в большинстве районов прогнозируют максимальную температуру воздуха до 30 -37 градусов, а в восточных районах усиление ветра до 15-19 метров в секунду.