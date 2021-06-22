Волгоградские власти восстановят в 2021 году 16 мемориалов, посвященных героям войны

ВОЛГОГРАД, 22 июня. /ТАСС/. Власти Волгоградской области до конца года восстановят 16 мемориалов, посвященных героям Великой Отечественной войны. Средства на эти цели направят по федеральной программе "Увековечение памяти погибших при защите Отечества". Об этом сообщила во вторник пресс-служба обладминистрации.

"Волгоградская область реализует федеральную программу сохранения памятников защитникам Отечества. По информации регионального комитета государственной охраны объектов культурного наследия, в этом году будут восстановлены 16 памятников и братских могил защитникам Родины - в Алексеевском, Быковском, Еланском, Калачевском, Клетском, Ленинском, Новониколаевском, Палласовском, Среднеахтубинском, Суровикинском районах, а также в Волгограде", - говорится в сообщении.

Соглашения о предоставлении субсидии заключили со всеми органами местного самоуправления. Сейчас проходит процедура отбора подрядчиков на каждый из объектов. С начала реализации программы, 2020 года, в регионе выполнили текущий ремонт и благоустройство территорий 426 памятников героям Великой Отечественной войны, уточнили в пресс-службе.

"В частности, завершены работы в селе Песчанка Советского района Волгограда на Братской могиле советских воинов, погибших в боях за Сталинград, где захоронены 178 солдат и офицеров. Обелиск облицевали гранитом, нанесли фамилии захороненных воинов, восстановили барельеф, укрепили конструкцию железобетоном, отреставрировали тумбы с надписями "Вечная Слава павшим героям", "1942" и "1943". Обновили и прилегающую территорию: положена гранитная брусчатка, установлена парковая мебель, обновлены ограждения и организованы парковочные места", - рассказали в пресс-службе.

На территории субъекта расположены более 2,7 тыс. памятников, включенных в единый госреестр объектов культурного наследия РФ. Системная работа по охране и благоустройству памятных мест проводят в муниципальных образованиях на постоянной основе. Сейчас область разрабатывает отдельную региональную программу, куда включат вопросы реконструкции и благоустройства памятных мест и монументов.