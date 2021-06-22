В Петербурге представили письма и открытки времен Великой Отечественной

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Солдатские треугольники, отправленные с фронта в период Великой Отечественной войны, письма родных и близких с вестями из дома, а также открытки того периода представили на выставке в Санкт-Петербурге. Экспозицию, открывшуюся во вторник в Памятном зале Монумента героическим защитникам Ленинграда на площади Победы, приурочили к 80-летию со дня начала войны.

"На выставке в Памятном зале представлены письма и открытки времен Великой Отечественной войны из частного собрания коллекционера-филокартиста В. И. Елкина. Дополняет экспозицию комплекс документов военной поры из собрания музея Староуткинской средней образовательной школы № 13 (город Староуткинск, Свердловская область). В школе хранится 42 письма с фронта, написанные Василием Елисеевичем Моисеевым своей супруге Анисье Нефедьевне Перменовой, уроженке города Староуткинска. На выставке демонстрируются некоторые из них, а также фотографии семьи Моисеевых-Перменовых", - рассказали журналистам в пресс-службе Государственного музея истории Санкт-Петербурга, к комплексу которого относится Монумент героическим защитникам Ленинграда.

Как рассказали в музее, последнее письмо Моисеева датировано 1 марта 1943 года. Он погиб на фронте. Его супруга (1901 года рождения) дожила до 100 лет и все это время бережно хранила фронтовые письма мужа. В 2015 году их передала в школьный музей ее внучка Людмила Разумова.

Знаменитый солдатский треугольник - незапечатанный, сложенный нехитрым способом лист бумаги с текстом письма и адресом - появился в дни Советско-финляндской войны 1939-1940 гг. и стал особенно популярным в период Великой Отечественной войны, напомнили в музее истории города. Такие складные письма использовали повсеместно - и на фронте, и в тылу.

"Письма тоже воевали. Их хранили у самого сердца в карманах солдатских гимнастерок, матросских бушлатов, офицерских кителей. С ними шли в бой, <…> их многократно перечитывали в перерывах между боями. Наспех набросанные, нацарапанные, надписанные чаще всего карандашом, эти письма нельзя читать без глубокого душевного волнения", - отметили в музее, добавив, что такие письма - это уникальные документальные свидетельства времени и важная часть наследия.

Выставка "Письма военного лихолетья" будет представлена по 22 июля.

О монументе

Монумент героическим защитникам Ленинграда установили в 1975 году. Его авторами были участники обороны города: архитекторы Валентин Каменский и Сергей Сперанский и скульптор Михаил Аникушин, который признавался, что при его создании использовались снимки фотохроники ЛенТАСС, сделанные фотокорреспондентами агентства в блокадном городе.

Сооружение этого комплекса имело всенародное значение. В Ленинграде широко обсуждались проекты и местоположение мемориала, на специальный банковский счет перечислялись добровольные денежные пожертвования. На гранитных пилонах установили 26 бронзовых скульптур, это образы защитников Ленинграда, обращенных в сторону бывшей линии фронта, к Пулковским высотам. Главная вертикаль - 48-метровый гранитный обелиск - символ торжества Победы, являющийся связующим звеном между "Площадью Победителей" и полукруглым Памятным залом "Блокада".