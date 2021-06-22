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Пандемия COVID-19
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Власти Москвы считают, что снижение показателей по выявляемости COVID-19 временно

При этом число развернутых в столице коек для пациентов с коронавирусом довели примерно до 20 тыс.

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Специалисты считают, что снижение показателей по выявляемости новых случаев заражения коронавирусом в Москве является временным. Об этом сообщил в рамках онлайн-конференции министр правительства города, глава департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

"Эпидемическая ситуация на сегодняшний день в столице остается сложной. В последние недели она особенно осложнилась. На протяжении последней недели количество выявляемых случаев в Москве менялось от 6 тыс. до 9 тыс. Как обычно, к выходным дням произошло снижение, но этот показатель является временным по той причине, что вчера мы привезли на больничные койки почти 2 тыс. человек", - сказал Хрипун.

При этом число развернутых больничных коек для пациентов с коронавирусом довели примерно до 20 тыс. Хрипун отметил, что запланировано и дальнейшее увеличение их числа.

"Примерно в два раза увеличилось количество коек, перепрофилированных на работу с пациентами с коронавирусом. И сегодня это 20 тыс. развернутых коек. На сегодняшний день мы имеем график последующего разворачивания коек", - сказал Хрипун.

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РоссияПандемия COVID-19
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