Жара в Коми побила рекорд 102-летней давности

СЫКТЫВКАР, 22 июня. /ТАСС/. Температура воздуха в Сыктывкаре во вторник в полдень составила +31,5 градуса, что на 0,5 градуса больше абсолютного исторического рекорда за всю историю метеонаблюдений. Рекорд был установлен 22 июня 1919 года, тогда воздух прогрелся до +31 градуса, сообщили ТАСС в Центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми.

"Сегодня в полдень температура составила +31,5 градуса. Перекрыт абсолютный максимум дня 22 июня, который удерживался с 1919 года и составлял +31 градус ровно", - рассказала ТАСС начальник отдела метеопрогнозов Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Коми Ольга Козак.

По ее данным, в ближайшие дни температура будет также близка к экстремально высоким значениям. Возможно, 25 июня будет побит абсолютный максимум месяца, который удерживается с 25 июня 1963 года. Тогда воздух в Сыктывкаре прогрелся до +35,3 градуса.

По прогнозу, со вторника интенсивная волна очень теплого воздуха с юго-запада будет перемещаться в северо-восточном направлении. В четверг жара накроет весь регион и достигнет своего пика. Везде ожидается под 30 градусов жары, местами до +31...33 градусов, и только на крайнем северо-востоке - не выше 25 градусов тепла. Ожидается, что в пятницу, 25 июня, грозовой фронт понизит температурный фон.