Число привившихся от коронавируса в Москве превысило 2 млн

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Более 2 млн человек привились от коронавируса в Москве на сегодняшний день. Об этом сообщил во вторник министр правительства города, глава департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

"В целом ситуация достаточно сложная. <...> Исходя из всего этого можно сделать вывод: единственным эффективным способом борьбы с эпидемией всегда являлась и является вакцинация. Это великое благо, что мы с вами имеем эффективные вакцины. На сегодняшний день привито более 2 млн человек", - сказал Хрипун на онлайн-конференции.

Количество доз вакцины от коронавируса в Москве достаточно, сделать прививку смогут все желающие. "Примерно через шесть месяцев после вакцинации имеет смысл ревакцинироваться, несмотря на наличие антител. <...> Вакцина в Москве есть, ее достаточно", - сказал Хрипун.

Власти Москвы также считают, что вакцинацию нужно провести очень быстро из-за опасности нового штамма коронавируса. "Особенностью этого периода является также то, что в Москве циркулирует мутировавший индийский штамм коронавируса. Это важно, так как этот вирус обладает более агрессивным свойством. <...> Для защиты нужен высокий титр антител. Он обеспечивается вакцинированием. Вакцинация должна быть очень быстрой и массовой", - сказал Хрипун.