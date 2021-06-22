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Пандемия COVID-19

В Ростовской области предложили возобновить выявление граждан с коронавирусом в аэропорту

Из-за начала сезона отпусков

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 июня. /ТАСС/. Власти Ростовской области в связи с началом сезона отпусков и открытием новых направлений могут вернуться к практике выявления заразившихся коронавирусом в аэропорту Ростова-на-Дону. Об этом сообщил заместитель губернатора Михаил Корнеев на заседании регионального оперативного штаба по контролю за распространением коронавирусной инфекции во вторник.

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"Учитывая складывающуюся с пандемией обстановку, начало отпусков, открытие новых маршрутов, в том числе Турции, предлагаю вернуться к режиму работы Роспотребнадзора совместно с министерством здравоохранения [Ростовской области] и правоохранительными структурами по выявлению в аэропорту заболевших за рубежом", - сказал Корнеев. Он добавил, что в авиагавани может ввести "соответствующий режим".

Ростовская область занимает пятое место среди субъектов РФ и первое место в Южном федеральном округе по числу заразившихся коронавирусом. По последним данным, количество случаев заражения коронавирусом в регионе увеличилось до 97 696, число выздоровевших выросло до 89 534, умерли 4 619 человек. Коэффициент распространения инфекции - 1,00. В области продолжают действовать ограничения, призванные сдержать распространение инфекции.

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