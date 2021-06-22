"Медиалогия" подсчитала, что самой обсуждаемой вакциной в соцсетях стал "Спутник V"

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Пользователи в российском сегменте социальных сетей и мессенджерах чаще всего с начала года среди отечественных вакцин против коронавируса обсуждали "Спутник V". Об этом ТАСС во вторник рассказали в пресс-службе компании "Медиалогия".

С 1 января по 20 июня в "Одноклассниках", "ВКонтакте", Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, TikTok, а также мессенджерах, Telegram, форумах и блогах появилось почти 4,7 млн сообщений с упоминанием "Спутника V" ФГБУ "НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи" (4 697,4 тыс.), вакцину "Эпиваккорона" (ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор") упоминали в сообщениях 389,8 тыс. раз, а с вакциной "Ковивак" (ФНЦИРИП им. М. П. Чумакова) связано 179,0 тыс. сообщений.

Массовая вакцинация взрослого населения старше 18 лет началась в регионах России с 18 января. Россияне могут бесплатно привиться одной из трех зарегистрированных вакцин - "Спутник V", "Эпиваккорона" или "Ковивак". Четвертая вакцина - "Спутник лайт" в гражданский оборот пока не поступила.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 178,8 млн человек, более 3,8 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5 350 919 случаев заражения, выздоровели 4 889 450 человек, умерли 130 347. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.