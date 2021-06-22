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В Москву в ближайшее время поставят дополнительные объемы "Ковивака"

Вакцина временно закончилась в прививочных пунктах столицы

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Распределение вакцин от коронавируса по регионам позволяет удовлетворять их потребность в рамках массовой вакцинации. Дополнительные объемы вакцины "Ковивак" будут поставлены в Москву в ближайшее время, сообщил ТАСС во вторник помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

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Ранее стало известно, что вакцина "Ковивак" временно закончилась в прививочных пунктах Москвы. Запись на прививку приостановлена, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Минздрав России проводит распределение вакцин по регионам, что позволяет полностью удовлетворять потребность в рамках массовой вакцинации населения. В Москву в ближайшее время будут поставлены дополнительные объемы вакцины "Ковивак", - сказал Кузнецов.

Помощник министра добавил, что сегодня для вакцинации применяются три российских вакцины. "Все они показали эффективность и безопасность в рамках клинических исследований", - отметил он.

Минздрав 19 февраля зарегистрировал инактивированную цельновирионную вакцину "Ковивак", разработанную в федеральном государственном бюджетном научном учреждении "Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН" (Центр им. Чумакова). В цельновирионных вакцинах используются либо искусственно ослабленные вирусы, не способные вызвать заболевание, либо уже убитые вирусы (инактивированные).

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РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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