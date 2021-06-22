Эксперт Минздрава сообщил о росте числа наркозависимых в пандемию

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Количество выявляемых больных наркоманией немного выросло в 2020 году, пандемия обнажила проблемы в этой сфере, сообщил во вторник на пресс-конференции главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн.

"До 2019 года у нас шло последовательное снижение количества больных в Москве и немножко подросло в 2020 году, это требовало определенного анализа. Нам говорили, что люди во время карантина, во время тревожной эпидемии стали больше пить, и стало больше наркологических проблем. Мы разговаривали с родителями, мы разговаривали с родственниками наших больных. Да, отчасти это так, конечно, но очень часто бывает так, что во время изоляции, самоизоляции и т. д. эти проблемы наркологические, которые до этого были скрыты каким-то образом, они стали выплывать наружу", - сказал нарколог.

По его словам, молодежь, которая потребляла наркотики вне дома, вне родительского контроля, попала под контроль, и выявляемость улучшилась.

Как видно из презентации, представленной Брюном на пресс-конференции, распространенность наркологических заболеваний в Москве снижалась с 2016 года, но несколько выросла в 2020 году. Больных наркоманией в 2016 году в столице было 24 828, в 2019 году эта цифра составляла 19 935, а в 2020 году увеличилась до 20 442.

Брюн также отметил, что, данные по употреблению наркотиков молодежью в разных районах Москвы дают неравномерную картину. Случаев потребления больше на юге и юго-западе города. Прослеживается и определенная закономерность - большая активность наблюдается в районах, расположенных вдоль магистралей.

"Очень неравномерно распределяется наркотизация по различным районам. <...> По магистралям железных дорог в Москве, по магистралям автодорог в Москве, как правило, в окружении этих трасс более часто молодежь, подростки употребляют наркотики", - сказал нарколог. Согласно презентации, представленной Брюном на пресс-конференции, число выявленных впервые больных наркоманией в 2020 году в ЮЗАО составляло 219, ЮАО - 149, ЮВАО - 133. По количеству больных алкоголизмом, также выявленных впервые, в 2020 году лидировали ЮЗАО (335), ЮАО (315) и ВАО (269).