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Пандемия COVID-19

В Крыму развернули мобильные медпосты Минобороны для выявления инфекций

Временные медицинские пункты работают в Севастополе, Ялте, Алупке, Алуште, Коктебеле, Керчи и Феодосии

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Мобильные медпосты МО РФ для выявления инфекций, включая коронавирус, среди населения действуют в Крыму. Об этом сообщил во вторник на селекторном совещании в Минобороны начальник главного военно-медицинского управления военного ведомства Дмитрий Тришкин.

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"Силами медицинского отряда специального назначения окружного военного госпиталя Севастополя сформированы подвижные медицинские посты с целью осуществления раннего активного выявления инфекционных заболеваний среди населения, в том числе новой коронавирусной инфекции", - подчеркнул он.

Тришкин добавил, что санитарно-эпидемическая обстановка в воинских частях, дислоцированных на территории республики, контролируема.

"В районах проведения восстановительных работ силами врачебно-сестринских бригад развернуты временные медицинские пункты в Севастополе, Ялте, Алупке, Алуште, Коктебеле, Керчи и Феодосии. В военных госпиталях выделено 350 коек для оказания медицинской помощи населению республики Крым, из которых 100 коек инфекционного профиля", - рассказал начальник управления.

По словам Тришкина, создан необходимый запас лекарственных средств и медицинского имущества из расчета поступления до 1 000 больных, из них до 300 больных инфекционного профиля.

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