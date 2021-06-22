Власти Липецкой области намерены помогать талантливым детям региона в самореализации

ЛИПЕЦК, 22 июня. /ТАСС/. Власти Липецкой области намерены помогать талантливым ученикам региональных школ в самореализации. Об этом сообщил во вторник глава администрации области Игорь Артамонов, комментируя результаты состоявшейся в регионе всероссийской научно-технической олимпиады по ракетомоделированию.

"Мы стараемся создавать равные возможности для образования детей, школы в муниципалитетах переоснащаем, модернизируем, педагоги регулярно повышают свою квалификацию: все это позволяет талантливым детям в разных уголках региона раскрыться и самореализоваться", - сказал Артамонов. Он напомнил в этой связи, что среди лауреатов олимпиады, проводившейся общекомандном и личном первенствах, второе место заняли ученики чаплыгинского филиала центра дополнительного образования. "Замечательно, что в числе победителей школьники из районной школы", - заметил Артамонов.

В пресс-службе областной администрации, всероссийская олимпиада по ракетомоделированию проходит ежегодно в рамках всероссийского открытого фестиваля научно-технического творчества "Траектория технической мысли". "Соревнования организованы Московским государственным технологическим университетом "Станкин", управлением образования и науки Липецкой области, региональным центром дополнительного образования и Федерацией ракетомодельного спорта России", - заметили в пресс-службе.

По мнению Артамонова, всероссийская олимпиада способствует развитию научно-технического творчества среди школьников. "Возможно, для кого-то из ребят любимое увлечение в будущем станет профессией, превратится в дело всей жизни", - заключил он.